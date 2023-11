Zähes Ringen um kleinen Asylkompromiss

Bund und Länder streiten um das Geld für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen. Doch der Zank ist das kleinste Problem beim Aufregerthema Migration.

Nach monatelangem Streit um die Migrationspolitik haben sich die Ministerpräsidenten am Montagabend mit dem Kanzler getroffen, um endlich Fortschritte zu erzielen. Es sollte eine lange Sitzung werden. Bayerns Regierungschef Markus Söder, ein Politiker mit verlässlichem Bauchgefühl, hatte schon vor den Gesprächen mit Bundeskanzler Olaf Scholz wenig Hoffnung auf den großen Durchbruch gemacht. Es werde schon irgendetwas herauskommen, mutmaßte der CSU-Chef, aber das werde wohl am Ende nicht reichen. „Super optimistisch bin ich nicht.“

Das politische Berlin hatte sich ohnehin auf eine Nachtsitzung eingestellt. Es ging vor allem um die Frage, wer wie viel für die Flüchtlinge zahlt. Eigentlich ist Aufnahme und Integration Sache der Länder. Doch die rufen schon lange nach mehr Geld. Seit der Bund aber bei der Konsolidierung der Staatsfinanzen ernst macht, ist jenes knapper als in den zurückliegenden Jahren.

Die Summe, um die es im Asylstreit geht, mutet angesichts der für nächstes Jahr geplanten Ausgaben des Bundes in Höhe von 446 Milliarden Euro klein an. Der Zuschuss an die Länder soll von 3,75 auf 1,25 Milliarden Euro sinken. Die Ministerpräsidenten sehen diese 1,25 Milliarden Euro als Untergrenze und verlangen pro Asylbewohner zusätzlich 10.500 Euro aus der Kasse von Bundesfinanzminister Christian Lindner. Der Bund wollte bislang aber höchstens 5000 Euro geben. Die Gespräche dauerten zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch an.

Das Geld ist bei der Asyldebatte nicht das Hauptproblem

Ohnehin ist die Finanzierung nicht das eigentliche Problem der Asylpolitik. Ungelöst ist vor allem die große Frage, wie die Zahl der Schutzsuchenden deutlich verringert werden kann. Söder sprach sich vor den Verhandlungen für eine grundlegende Neuordnung der Migrationspolitik aus. Darunter versteht er Grenzkontrollen mit der Möglichkeit, Flüchtlinge abzuweisen und Asylverfahren außerhalb Europas durchzuführen, zum Beispiel in den Staaten Nordafrikas. Unterstützung bekam er für Letzteres vom baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Der Grüne sorgt damit in seiner eigenen Partei für Ärger, die sich als jene politische Kraft sieht, die das Grundrecht auf Asyl hochhält. „Bislang hat mir niemand erklären können, wo das sein soll. Es ist eine Illusion zu glauben, man geht mit einem Geldkoffer in ein Land“, sagte Grünen-Chef Omid Nouripour.

Noch ist die Reform der Asylpolitik nicht beschlossen – weil die Zustimmung der EU fehlt

Der Kanzler hatte zuletzt immer wieder darauf verwiesen, dass die von den EU-Staaten beschlossenen Verschärfung des Grenzregimes die Zahl der Flüchtlinge senken werde. Allerdings werden die strengen Verfahren an den Außengrenzen erst in einigen Jahren greifen und in der aktuellen Lage keine Entspannung bringen. Und: Noch ist die Reform der Asylpolitik nicht einmal beschlossen, weil die Zustimmung des EU-Parlamentes fehlt. Um der Masse der Asylverfahren Herr zu werden, sollen nun Prozesse beschleunigt werden.

Lesen Sie dazu auch

„Zielsetzung ist, das Asyl- und das anschließende Gerichtsverfahren jeweils in drei Monaten abzuschließen“, hieß es in der Beschlussvorlage der Ministerpräsidenten, die unserer Redaktion vorlag. Dazu soll in den Ämtern das Personal aufgestockt werden und die elektronische Akte das Papier ablösen. Doch in Zeiten des Personalmangels hat der Staat Mühe, Leute zu finden. Und die Digitalisierung der Verwaltung kommt nicht vom Fleck. Beides trifft auch auf die Gerichte zu. „Wer massive Verfahrensbeschleunigungen verspricht, muss auch massiv in die Justiz investieren, will er keine falschen Erwartungen wecken“, sagte der Geschäftsführer des Richterbundes, Sven Rebehn, unserer Redaktion. Es brauche auch spezialisierte Kammern, um Asylsachen zügig abzuarbeiten.