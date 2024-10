Reden wir über die US-Wahl: Das Expertengespräch unserer Redaktion im Podcast

Es ist nicht mehr lange hin, ehe am 5. November in den USA ein neuer Präsident oder – so die Hoffnung vieler Europäer – die erste Präsidentin gewählt wird. Kehrt Donald Trump ins Weiße Haus zurück oder kann die aktuelle Vize-Präsidentin Kamala Harris gewinnen? Das Rennen um das Weiße Haus ist extrem knapp, die von vielen gefeierte Demokratin Harris verliert leicht an Rückhalt, der Republikaner Trump holt auf. Es ist ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen. Und das Ergebnis wird nicht nur für die Vereinigten Staaten eine echte Richtungsentscheidung werden. Sowohl unter Trump als auch unter Harris werden sich die Zeiten für Deutschland ändern. Denn mit Joe Biden verlässt der wohl letzte Transatlantiker das Weiße Haus.

Icon Vergrößern Von Links: Chefredakteur Peter Müller, US-Korrespondent Karl Doemens und Außenpolitik-Expertin Margit Hufnagel. Foto: Bernhard Weizenegger Icon Schließen Schließen Von Links: Chefredakteur Peter Müller, US-Korrespondent Karl Doemens und Außenpolitik-Expertin Margit Hufnagel. Foto: Bernhard Weizenegger

Wie also geht es weiter? Den Blick in die Glaskugel wagten Chefredakteur Peter Müller, Außenpolitik-Expertin Margit Hufnagel und US-Korrespondent Karl Doemens – zuschaltet per Video – am Montag, 21. Oktober. In unserem Kundencenter in der Maximilianstraße sprachen sie im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe „Augsburger Allgemeine Live“ über die US-Wahl und beantworteten auch Fragen der Besucherinnen und Besucher.

Sie konnten nicht dabei sein? Hier gibt es den Abend zum Nachhören im Podcast: