Reden wir über Krieg und Frieden: Das Interview mit Theo Waigel im Video

Wie war das damals mit Gorbatschow und den Versprechen des Westens an Moskau? Unter anderem darüber haben wir mit Theo Waigel bei "Augsburger Allgemeine Live" gesprochen.

Es sind Bilder, die Geschichte geschrieben haben. Als Michail Gorbatschow im Sommer 1990 im Kaukasus den Weg freimacht für die Deutsche Einheit, sitzt Theo Waigel mit am Tisch. Er erlebt nicht nur die Wiedervereinigung aus nächster Nähe mit, sondern später auch den Zusammenbruch der Sowjetunion, den Wladimir Putin später als „größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts“ bezeichnen wird. Der Kreml-Chef behauptet heute, der Westen habe Moskau damals falsche Versprechungen gemacht.

Wie hat Theo Waigel die historischen Tage 1989 und 1990 in Erinnerung? Worum ging es wirklich in den Gesprächen mit Gorbatschow hinter verschlossenen Türen? Und wie konnte Russland nach Jahrzehnten des Friedens wieder zum Aggressor in Europa werden?

"Augsburger Allgemeine Live" mit Theo Waigel: Das Interview im Video

Darüber haben wir mit dem CSU-Ehrenvorsitzendenden gesprochen – in der neuesten Ausgabe unseres Formats „Augsburger Allgemeine Live“. Theo Waigel war am Donnerstag, 23. Februar, zu Gast im Kleinen Goldenen Saal und stellte sich live den Fragen von Margit Hufnagel und Michael Stifter aus unserer Politikredaktion – und auch den Fragen aus dem Publikum. (AZ)

