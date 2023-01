Berlin

Brennpunkt Neukölln: Wie Berlin nach der Silvesternacht über Integration diskutiert

Nach den Ausschreitungen in der Silvesternacht befragten LKA-Beamte in der sogenannten High-Deck-Siedlung an der Sonnenallee die Anwohner.

Plus In Berlin gab es an Silvester Krawalle. Das Thema Integration ist in den Fokus gerückt, erst recht vor der anstehenden Wahl. Ein Besuch vor Ort – und beim „Kalifen“.

Deutschlands bekanntester Brennpunkt sieht so aus: ein länglicher, vielleicht fünf Quadratmeter großer Fleck aus Ruß, geschmolzenem Plastik, Glassplittern und Matsch. Wie eine Wunde hat er sich auf dem Asphalt der Sonnenallee ausgebreitet, die an dieser Stelle von einem brückenartigen Gebäude-Riegel überspannt wird. In der Silvesternacht ist hier in Berlin ein Reisebus in Flammen aufgegangen. Junge Randalierer hatten zuerst die Scheiben eingeschlagen und dann Feuerwerkskörper ins Innere geworfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

