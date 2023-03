Trotz der großen Verluste will die SPD in Berlin weiter mitregieren

Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus haben die Sozialdemokraten krachend verloren. Trotzdem stehen ihre Chancen gut, in der Hauptstadt weiter mitzuregieren.

Der Blick auf die Karte mit den Wahlergebnissen dürfte auch Franziska Giffey zu denken gegeben haben. Das Zentrum Berlins grün, die Außenbezirke schwarz – und weit und breit kein SPD-Rot. Eine schwarz-grüne Koalition wäre also die naheliegendste Lösung für die neue Regierung in der Hauptstadt, die aber will die bisherige Bürgermeisterin Giffey partout verhindern. Nach allem, was bisher durchgesickert ist, würde sie die Sozialdemokraten gerne als Juniorpartner in ein Bündnis mit Wahlsieger Kai Wegner von der CDU führen. Sollten die Genossen ihr nicht folgen, will sie als Landesvorsitzende zurücktreten.

Streitthema bei Sondierung in Berlin: Die geplanten Enteignungen

Der Druck war also groß vor den Beratungen des SPD-Landesvorstandes, die bei Redaktionsschluss noch andauerten. Zwar könnte sie rein rechnerisch als Bürgermeisterin einer rot-grün-roten Koalition weiterregieren, das deprimierende Ergebnis von nur noch 18,4 Prozent für die SPD aber hat auch bei Franziska Giffey Spuren hinterlassen. In den gut zwei Wochen seit der Wahl ist die 44-Jährige auf Distanz zu ihren bisherigen Koalitionspartnern gegangen. Es gebe dort, sagt sie, "sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, was der beste Weg für diese Stadt ist". In der Wirtschaftspolitik etwa oder beim Weiterbau der Stadtautobahn, aber auch im Streit um die Enteignung großer Wohnungsbaukonzerne – ein Lieblingsthema von Linken und Grünen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Um der SPD noch einen Teil der Macht zu sichern, ist Giffey offenbar bereit, auf das Amt der Regierenden Bürgermeisterin zu verzichten und womöglich eine Art Supersenatorin unter Wegner zu werden. Sie selbst, ein politisches Ziehkind des legendären Neuköllner Bezirksbürgermeisters Heinz Buschkowsky, gehört zum eher konservativen Flügel ihrer Partei und hätte mit einer Großen Koalition deutlich weniger Probleme als ihr links drehender Landesverband, für dessen Funktionärsebene die CDU so etwas ist wie der leibhaftige Gottseibeiuns.

"Ich klebe nicht an meinem Sessel", hat Giffey zuletzt mehrfach betont. Allerdings hat die SPD-Linke niemanden, der es an Popularität in der Stadt und an Rückhalt in der Partei auch nur annähernd mit Franziska Giffey aufnehmen und an ihrer Stelle Rot-Grün-Rot fortsetzen könnte. Nach knapp 22 Jahren im Roten Rathaus, diagnostiziert der örtliche Tagesspiegel, habe die SPD "auch in der letzten Reihe niemanden gefunden, der Giffey ersetzen könnte, um die aktuelle Koalition zu retten". Kritiker gibt es zwar viele, aber keine potenziellen Kandidaten. Ein Drittel der SPD-Wähler, das haben Umfragen gezeigt, haben die SPD in Berlin ohnehin nur wegen Franziska Giffey gewählt.

Die CDU hält sich für eine Koalition in Berlin beide Optionen offen

Ihrer Sache sicher sein kann die Noch-Bürgermeisterin sich trotzdem nicht. Obwohl die Schnittmengen mit der SPD größer sein dürften als mit den Grünen, hat Wegner sich beide Optionen offengehalten. Seine Partei will an diesem Donnerstag entscheiden, mit wem sie Koalitionsverhandlungen führt. Auch in den Vorgesprächen mit den Grünen, sagt Wegner, habe man dicke Brocken aus dem Weg geschafft und Lösungen für die Probleme der Stadt gefunden. Trotzdem wirkten die Grünen wie konsterniert, als am Dienstagabend die ersten Meldungen die Runde machten, nach denen die SPD eine Große Koalition einer Neuauflage des Linksbündnisses vorziehe. "Wir wurden von diesem Schritt überrascht", klagte die grüne Spitzenkandidatin, die gebürtige Augsburgerin Bettina Jarasch. "Es entspricht auch nicht dem Verlauf und den Ergebnissen unserer bisherigen Gespräche mit unseren jetzigen Koalitionspartnern."

Lesen Sie dazu auch

Für Olaf Scholz und seine Ampel wäre eine Große Koalition in der Hauptstadt nicht frei von Risiko. Zwar würde seine SPD weiter mitregieren, im Bundesrat aber käme ein weiteres Land dazu, in dem die Union mitentscheidet. Schon jetzt bestimmen diese Länder über 39 der 70 Stimmen in der Länderkammer, mit Berlin wären es dann 43 – und selbst wenn Hessen im Herbst an Sozialdemokraten und Grüne fiele, hätten CDU und CSU noch immer eine Blockademehrheit.