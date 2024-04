Beruf und Familie

Neue Väter hat das Land

Plus Immer mehr Väter wünschen sich mehr Zeit für die Familie und eine gemeinschaftliche Kinderbetreuung. Politik und Wirtschaft tragen dem gesellschaftlichen Wandel Rechnung – auch weil sie gar keine andere Wahl haben.

Von Florian Lang

Es wehte ein Hauch von Neuland durch das Haus der bayerischen Wirtschaft in München. "Wenn ich so eine Veranstaltung vor 20 Jahren vorgeschlagen hätte, man hätte mich für einen Irren gehalten", sagte der Geschäftsführer der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw), Bertram Brossardt, gleich zu Beginn. Doch die Zeiten haben sich geändert, in vielerlei Hinsicht, und dass auch Väter ihr berufliches und privates Leben miteinander in Einklang bringen wollen, ist wahrlich kein Nischenthema mehr.

"Zeit für Väter" lautete das Motto der Jahrestagung der Initiative der Bayerischen Staatsregierung, der IHK Bayern, des bayerischen Handwerkstags und der vbw. Rund 1300 teilnehmende Arbeitgeber unterstützt der Familienpakt dabei, Angebote zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu entwickeln und umzusetzen. Und weil trotz eines sich wandelnden Rollenverständnisses und politischer Maßnahmen wie dem Elterngeld noch immer Mütter die Hauptlast der familiären Verpflichtungen tragen, rückte der Familienpakt die Männer in den Vordergrund.

