10/10 Abraham Lincoln hat als Präsident der Vereinigten Staaten den Sezessionskrieg der Nordstaaten gegen die Südstaaten gewonnen – den endgültigen Sieg mit der Kapitulation des Südens am 23. Juni 1865 erlebt er jedoch nicht mehr – denn es gab eine Verschwörung: Am Abend des Karfreitags, 14. April 1865, schießt der Schauspieler John Wilkes Booth dem Präsidenten im Ford’s Theatre in Washington, D. C. in den Hinterkopf. Am darauffolgenden Tag erliegt Lincoln seiner Verletzung. Zu Abraham Lincolns größten Leistungen zählt, dass unter seiner Führung die Sklaverei abgeschafft wurde. Auf der Lithografie aus dem Jahr 1865 sind zu sehen (von links): Henry Rathbone, Clara Harris, Mary Todd Lincoln, Abraham Lincoln und John Wilkes Booth.

Foto: Currier and Ives; Adam Cuerden, Heritage Auctions