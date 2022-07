Medienberichte: Britischer Premierminister Johnson stimmt Rücktritt zu

Der britische Premierminister Boris Johnson tritt zurück. Das berichten Medien aus Großbritannien übereinstimmend. Vorausgegangen war eine Rücktrittswelle von Abgeordneten.

Der Druck wurde nun also doch zu groß: Der britische Premierminister Boris Johnson hat laut Berichten von BBC und Sky einem Rücktritt als Parteichef der Torys zugestimmt. Damit zieht der die Konsequenzen aus der Regierungskrise, die spätestens nach den Rücktritten der Finanzminister Rishi Sunak und Gesundheitsminister Sajid Javid über Großbritannien hereingebrochen war. Zuvor hatte der Premier lange einen Rücktritt abgelehnt und ein Misstrauensvotum im Parlament knapp überstanden.

Johnson will wohl noch bis zum Herbst im Amt bleiben

Unklar ist nun, ob Johnson an der Regierungsspitze bleibt, bis die Konservative Partei einen neuen Vorsitzenden gewählt hat, der ihn als Regierungschef ablösen würde. Die BBC berichtet, dass Johnson sein Amt als Premierminister nicht sofort abgeben, sondern dieses noch bis zum Herbst bekleiden will. Solange, bis ein neuer Parteivorsitzender der Torys gewählt wurde.

Johnson wird sich im Laufe des Tages an die Öffentlichkeit wenden. Sein Büro in der Downing Street kündigte eine Ansprache des Premiers an.

Video: dpa

Rücktritt von Johnson: Flut an Rücktritten zu viel für den Premier

Seit Dienstag hatten mehr als 50 hohe Regierungsmitglieder aus Protest gegen Johnson ihren Rücktritt bekanntgegeben. Auch enge Weggefährten des Premiers waren unter ihnen. Am Donnerstag hatte die Flut an Rücktritten ihren Lauf genommen. Es legten unter anderem Nordirlandminister Brandon Lewis, Grenzschutzminister Damian Hinds, die die Tory-Abgeordnete Helen Whately, Guy Opperman, Staatssekretär im Arbeits- und Rentenministerium. und die Unter-Staatssekretären James Cartlidge und Chris Philp ihre Ämter nieder.

Der neue Finanzminister Nadhim Zahawi hatte Johnson am Donnerstag zudem öffentlich zum Rücktritt aufgefordert. "Premierminister, in Ihrem Herzen wissen sie, was das Richtige ist. Gehen Sie jetzt", schrieb er in einem auf Twitter veröffentlichten Brief an den Premier.

Noch am Mittwochabend hatte Johnson einige Minister empfangen, die ihn zu einem Rücktritt gedrängt haben sollen. Am Abend soll der 58-Jährige einen solchen noch abgelehnt haben. Er soll unter anderem vor einer Niederlage der Torys bei den Parlamentswahlen und vor Chaos in der britischen Politik gewarnt haben. Am Donnerstagmorgen wurde der Druck dann offenbar doch zu groß.

"Partygate"-Skandal und andere Affären werden Johnson zum Verhängnis

Hintergrund der Regierungskrise in Großbritannien ist eine Reihe von Skandalen, die Johnson nach und nach angehäuft hat. Im Zentrum steht der "Partygate"-Skandal, doch auch die Affäre um Chris Pincher hatte zuletzt für einen großen Aufschrei gesorgt. Pincher wird sexuelle Belästigung vorgeworfen und es kam an die Öffentlichkeit, dass Johnson von den Vorwürfen wusste als er seinem Parteikollegen ein wichtiges Amt gab. Zuvor hatten er und seine Sprecher die Kenntnis der Beschuldigungen abgestritten.