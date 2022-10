"Triumph des Versöhners" – Reaktionen und Pressestimmen zur Brasilien-Wahl

Lula gewinnt die Präsidentschaftswahlen in Brasilien hauchdünn vor dem Amtsinhaber Jair Bolsonaro. Pressestimmen und Reaktionen im Überblick.

Brasilien hat einen neuen alten Präsidenten. Luiz Inácio Lula da Silva, genannt "Lula", hat die Präsidentschaftswahlen in der Stichwahl gegen den Amtsinhaber Jair Bolsonaro für sich entscheiden können. Das Ergebnis: hauchdünn. Lula bekam 50,9 Prozent der Stimmen, ein Ergebnis, dass zu dem emotionalen, teils schmutzigen und vor allem dramatischen Wahlkampf passt. Lula war bereist von 2003 bis 2011 brasilianischer Präsident gewesen, hatte danach im Gefängnis gesessen. Nun will der Linke ein Präsident "für alle" in einem gespaltenen Land sein.

Die Presse ist elektrisiert, teilt aber auch ihre Sorge mit, dass Bolsonaro die Wahl nicht anerkennen könnte.

Wahl in Brasilien: Pressestimmen zu den Präsidentschaftswahlen

"Triumph des Versöhners. Luiz Inácio Lula da Silva saß in Haft, wähnte sich 'lebendig begraben' – nun wird er wieder brasilianischer Präsident. Auf ihn warten gewaltige Aufgaben. Und noch hat sich Konkurrent Jair Bolsonaro nicht erklärt." – Spiegel

"Brasiliens Demokratie hängt am seidenen Faden. Lula da Silva steht als neuer brasilianischer Präsident vor vielen Problemen. Seine Gegner sind erbittert, im Land droht Gewalt – und die extreme Rechte bleibt stark." – Zeit

"Lula da Silva wird neuer Präsident - doch was macht Bolsonaro? Der linke Ex-Präsident Lula da Silva wird erneut Staatsoberhaupt seines Landes. Doch der Abstand zum rechten Amtsinhaber Jair Bolsonaro ist nur gering und die Sorge groß, dieser könnte die Wahlen nicht anerkennen." – Süddeutsche

"Lula gewinnt Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Bolsonaro. So knapp war der Ausgang einer Präsidentschaftswahl in Brasilien noch nie seit der Rückkehr zur Demokratie. Der populäre wie umstrittene Linkspolitiker Lula sichert sich eine dritte Amtszeit. Alle Augen richten sich nun aber auf den Wahlverlierer Bolsonaro." – ntv

"Lula will Präsident für alle sein. Nach einem erbittert geführten Wahlkampf will Brasiliens gewählter Präsident Lula die verfeindeten Lager in dem Land miteinander versöhnen. 'Ich werde für 215 Millionen Brasilianer regieren', sagte er nach der knapp gewonnenen Stichwahl." – Tagesschau

"Lula gewinnt Brasilien-Wahl hauchdünn. Akzeptiert Amtsinhaber Bolsonaro das Ergebnis?" – Bild

Brasilien-Wahl 2022: Reaktionen zur Stichwahl von Lula und Bolsonaro

"Ich gratuliere Luiz Inácio Lula da Silva zu seiner Wahl zum nächsten Präsidenten nach freien, fairen und glaubwürdigen Wahlen." – Joe Biden, US-Präsident

"Die Wählerinnen und Wähler haben die Demokratie von Brasilien gestärkt." – Anthony Blinken, US-Außenminister

Meine herzlichsten Glückwünsche, lieber Lula, zu deiner Wahl, mit der du eine neue Seite in der Geschichte Brasiliens aufschlägst. Zusammen werden wir unsere Kräfte bündeln, um die vielen gemeinsamen Herausforderungen anzugehen und das Band der Freundschaft zwischen unseren Ländern zu erneuern." – Emmanuel Macron, französischer Präsident

"Lula hat gesiegt. Gesegnet sei das Volk von Brasilien. Es wird Gleichheit und Menschlichkeit geben." – Andrés Manuel López Obrador, mexikanischer Präsident

"Hoch lebe Lula." – Gustavo Petro, kolumbianischer Präsident