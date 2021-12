Bundestag beschließt Impfpflicht für Gesundheitswesen

Der Bundestag hat die Impfpflicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsbereich am Freitagmittag beschlossen.

In Deutschland wird es eine berufsbezogene Impfpflicht geben. Das hat der Bundestag am Freitag beschlossen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsbereich müssen sich demnach gegen das Coronavirus immunisieren lassen, wenn sie nicht genesen sind.

Bundesrat entscheidet am Nachmittag

Für das Gesetz der Ampel-Koalition von SPD, FDP und Grünen stimmten am Freitag 571 Abgeordnete. Mit Nein votierten 80 Abgeordnete, 38 Parlamentarier enthielten sich. Am Nachmittag soll darüber auch noch der Bundesrat in einer Sondersitzung abschließend entscheiden.

Mehr Menschen sollen impfen dürfen

Beschäftigte in Einrichtungen mit schutzbedürftigen Menschen wie Pflegeheimen und Kliniken sollen demnach bis 15. März 2022 Nachweise als Geimpfte oder Genesene vorlegen müssen. Auch sollen künftig mehr Menschen impfen, um Tempo in die Impfkampagne zu bringen. Neben Ärzten sollen künftig befristet auch Apotheken, Zahnärzte und Tierärzte mitimpfen können.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch