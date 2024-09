Claudia Roth warnt Union unter Merz vor politischem „Rollback“

„Es stellt sich die Frage, ob Friedrich Merz die Entwicklung hin zu einer klimaneutralen Lebensweise fortsetzt oder ob es mit ihm einen Rollback gibt“, sagte unserer Redaktion. „Er hat ja schon angekündigt, dass er viele Punkte wie die erleichterte Einbürgerung zurücknehmen will“, fügte die Grünen-Politikerin hinzu.

Roth erinnert Merz an europapolitisches CDU-Erbe

Roth warnte Merz, das Unionserbe der leidenschaftlichen Europäer Konrad Adenauer und Helmut Kohl aufs Spiel zu setzen. „Was Friedrich Merz in den letzten Wochen an Vorschlägen geäußert hat, würde die großen Errungenschaften in Europa wie die Freizügigkeit abschaffen“, erklärte sie.

Claudia Roth wünscht Markus Söder nun Ruhe in der CSU



Grundsätzlich begrüße sie, dass nun die Kanzlerkandidatenfrage der Union zwischen Merz und dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder beantwortet sei, sagte Roth: „Es ist gut, dass es in der Union jetzt Klarheit gibt. Vielleicht kehrt nun ein wenig Ruhe in der CSU ein, vielleicht kann Markus Söder sich jetzt stärker mit den großen Herausforderungen – etwa der Klimakrise – auseinandersetzen, statt sich am Feindbild „Grüne“ abzuarbeiten.“