vor 23 Min.

Cannabis-Legalisierung zunächst nur in Modellregionen?

Marihuana-Pflanzen können wohl auch in Deutschland bald legal angebaut werden.

In Deutschland könnte es zunächst zu einer "Cannabis-Legalisierung light" kommen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach will sie zunächst in Modellregionen testen.

Von Lukas von Hoyer