Bundeskabinett bringt Cannabis-Legalisierung auf den Weg

Das Kabinett bringt die Cannabis-Legalisierung in Deutschland auf den Weg. Am Mittag will Karl Lauterbach die Pläne öffentlich vorstellen.

Das Bundeskabinett bringt seinen umstrittenen Plan einer Cannabis-Legalisierung in Deutschland auf den Weg. Das Bundeskabinett in Berlin beschloss nach dpa-Informationen am Mittwoch den entsprechenden Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD). Demzufolge soll Cannabis im Betäubungsmittelgesetz von der Liste der verbotenen Substanzen gestrichen werden. Seit Anfang des Sommers lag der Gesetzentwurf von Lauterbach vor. Am Mittag will er den Entwurf öffentlich vorstellen. Danach müssen Bundestag und Bundesrat darüber beraten. Laut dem Bundesgesundheitsministerium ist das Gesetz in der Länderkammer aber nicht zustimmungspflichtig. Es könnte Ende des Jahres in Kraft treten.

Cannabis-Legalisierung: Drogenbeauftragter wirbt für Gesetzentwurf

Das Vorhaben geht zwar nicht so weit wie ursprünglich geplant, krempelt aber dennoch die bisherige deutsche Drogenpolitik radikal um. Künftig soll der Besitz von 25 Gramm Cannabis erlaubt sein. Privat sollen maximal drei Cannabispflanzen angebaut werden dürfen. In speziellen Vereinen, sogenannten Cannabis-Clubs, sollen Mitglieder die Droge gemeinschaftlich anbauen und gegenseitig abgeben dürfen.

Auch der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert, warb für Lauterbachs Gesetzentwurf. Im Deutschlandfunk sprach er am Mittwoch von einem "Paradigmenwechsel". Der Konsum von Cannabis werde nicht verharmlost, es gebe aber mehr Gesundheits- und Jugendschutz sowie Prävention. Eine reine Verbotspolitik habe zu mehr Konsum geführt.

Kritik an Cannabis-Legalisierung: "Kompletter Kontrollverlust"

Das Beste sei, wenn die Bundesregierung den Entwurf jetzt stoppe und Lauterbach die Aufgabe erteile, massiv nachzubessern, forderte hingegen der GdP-Bundesvorsitzende, Jochen Kopelke. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur, trotz breiter Kritik habe der Gesundheitsminister nur kleine Änderungen vorgenommen. Es fehle eine ausreichend lange Übergangsphase, was "zwangsläufig zu massiven Unsicherheiten, wenn nicht Konflikten zwischen Behörden und Bevölkerung" führen werde, bemängelte Kopelke. Der Polizei werde der Entwurf große Probleme bereiten. Polizei und Justiz würden nicht ent-, sondern vielmehr belastet.

Auch die Innenminister von Nordrhein-Westfalen und Sachsen, Herbert Reul und Armin Schuster, sowie Hessens Justizminister Roman Poseck (alle CDU) sehen den Gesetzentwurf der rot-grün-gelben Koalition kritisch. "Mit diesem Gesetz wird ein kompletter Kontrollverlust verbunden sein", sagte Schuster dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Der Deutsche Richterbund befürchtet mehr Arbeit für die Justiz. Die vielen speziellen Regeln zu Cannabis-Clubs und zum Anbau und zur Abgabe der Droge, die mit der Legalisierung kommen sollen, müssten kontrolliert und Verstöße geahndet werden. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sagte hingegen den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Mittwoch: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass eine pragmatischere Drogenpolitik zu einer Entlastung der Gerichte führen wird." Es werde beobachtet, wie sich das Gesetz in der Praxis bewähre. "Generell gilt: Wenn Menschen auf legale Weise Cannabis kaufen und konsumieren können, werden die Fälle weniger, die vor Gericht landen", so Buschmann. (mit dpa)