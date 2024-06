Der ehemalige Bundesumweltminister und CDU-Politiker Klaus Töpfer ist tot. Er wurde 85 Jahre alt.

Der frühere Bundesumweltminister und CDU-Politiker Klaus Töpfer ist gestorben. Das gab eine Sprecherin der CDU am Dienstag in Berlin bekannt. Töpfer sei am Samstag nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Er wurde 85 Jahre alt. Zuerst hatten die Neue Westfälische und das Westfalen-Blatt berichtet.

Klaus Töpfer ist tot: CDU-Politiker gehörte dem Kohl-Kabinett an

Töpfer war zwischen 1987 und 1994 Umweltminister im Kabinett von Helmut Kohl. Nach Ende seiner Amtszeit war er bei den Vereinten Nationen aktiv und engagierte sich für Umweltthemen. Nach Walter Wallmann war Töpfer Deutschlands zweiter Umweltminister. Er gilt jedoch als erster, der das Amt nachträglich geprägt hat.

Für Aufmerksamkeit sorgte ein Foto des Politikers, das im Jahre 1988 erschien: Im Neoprenanzug sprang Töpfer mit einem Kopfsprung von einem Boot aus in den Rhein, um auf den Erfolg von Gewässerschutzmaßnahmen aufmerksam zu machen. Mit Chemikalien verseuchtes Löschwasser gelang damals nach einem Brand in den Fluss. Töpfer erzählte immer wieder, es habe sich um eine verlorene Wette gehandelt.

Tölpfer wurde 1938 in Schlesien geboren und ging nach dem Zweiten Weltkrieg in das nordrhein-westfälische Höxter. Dort wohnte er bis zu seinem Tod. (mit dpa)