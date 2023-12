COP28

UN-Klimakonferenz geht zu Ende: Heiße Luft im Wüstenstaat

Sultan al-Dschaber, Präsident der COP28, freut sich am Ende des UN-Klimagipfels COP28. Doch ist das, was die internationalen Delegationen erreicht haben, wirklich ein Erfolg?

Plus Mit dem Verbrennen von Kohle, Öl und Gas soll es zu Ende gehen – das hat die UN-Klimakonferenz erstmals beschlossen. Doch die Formulierung des großen Zieles bleibt vage.

Wer wissen will, wie es um die Deutschen und ihr Verhältnis zur Energiewende bestellt ist, kann Umfragen bemühen. Solche, die besagen, dass sich drei Viertel der Menschen schlecht über die Kosten einer neuen Heizung informiert fühlen. Oder dass vier Fünftel hinter der Energiewende stehen, die Verunsicherung aber immer größer wird, welche denn jetzt genau die beste Lösung im eigenen Heizungskeller ist. Oder dass mehr als zwei Drittel besorgt sind wegen der Höhe der Gas- und Strompreisrechnungen im Jahr 2024. Oder man fragt Stefan Wagner, 49, Brennstoffgroßhändler aus Wertingen.

Einen Großteil seines Geschäfts macht Wagner inzwischen zwar mit regenerativen Energien, mit Pellets und synthetischen Kraftstoffen. Mit der Zukunft, wenn man so will. Trotzdem macht das gute, alte Heizöl noch immer 40 Prozent aus. Ölheizungskunden sind zufriedene Kunden, meint Wagner. Weil die meisten kaum Probleme mit den unkomplizierten Anlagen hätten, weil sie zu dem Preis und der Zeit bestellen könnten, wie sie wollten. Nur in diesem Frühjahr und Sommer wussten viele von Wagners Kunden auf einmal nicht mehr weiter: Sollten sie jetzt gleich tanken, wo doch die Ölheizung bald verboten werden soll? Oder müssten sie wegen Habecks neuem Gesetz gleich die Heizung aus dem Keller reißen? Weil, so habe man ja gehört, nur noch Wärmepumpen erlaubt sein sollten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

