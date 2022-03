Das neue Corona-Gesetz sorgt für viel Ärger in den Ländern

@ Wolfgang S.



Pro Tag sterben in Deutschland, unabhängig von der Todesursache, ca. 2500 Menschen. Es gibt aber auch Episoden im Jahr, da sterben 3000 bis 3500 Personen am Tag. Dies ist insbesondere im Winter der Fall und mithilfe dieser "Übersterblichkeit" schätzt man beispielsweise auch die Zahl der Influenzatoten. Der tödlichste Zeitraum in der Sterbefallstatistik des Statistischen Bundesamtes war übrigens die Zeit Ende Februar/Anfang März 2018 (ist Ihnen die starke Grippewelle zu dieser Zeit noch ein Begriff? Damals auch mit überlasteten Kliniken, Verlegung von Patienten, aber mit Ausnahme der üblichen Hygieneregeln - wer krank ist, bleibt zu Hause - gab es keine Maßnahmen). Für den 5.3.2018 sind 3932 Todesfälle in der Statistik hinterlegt. Die meisten Todesfälle während der Pandemie gab es Ende 2020 und Anfang 2020 mit etwa 3700 bis 3800 Fällen.



Das Durchschnitts- bzw. Medianalter der derzeit mit/an Corona Verstorbenen liegt nach RKI-Daten bei 84 Jahren. Das entspricht damit etwa der durchschnittlichen Lebenserwartung unserer Gesellschaft. Der Altersmedian der Intensivpatienten beträgt derzeit rund 72 Jahre. Im 7-Tagesschnitt werden derzeit 200 Tote verzeichnet, die "in Verbindung" mit Corona versterben. Diese machen damit einen Anteil von deutlich weniger als 10 % aller täglichen Sterbefälle aus. Grundsätzlich bleibt das Problem "mit/an" Corona. Nach Daten aus Rheinland-Pfalz sind in den letzten 8 Wochen 80 % der Fälle "an" Corona verstorben. Da wir auch in den Kliniken derzeit einen immer höheren Anteil an Fällen haben, die "mit" Corona und nicht "wegen" Corona hospitalisiert werden (da gibt es auch einen AZ-Beitrag), dürfte sich das mittelfristig auch in den Todeszahlen fortsetzen.



Nach Zahlen aus England liegt die Infektionssterblichkeit mit Corona mittlerweile unter derjenigen der saisonalen Influenza, d. h. dort - und in Deutschland wird es bald nicht anders sein - sind in Sachen Tödlichkeit des Virus keine Unterschiede mehr zu der durch die ansonsten zirkulierenden, endemischen Viren vorhanden: https://www.news24.com/health24/medical/infectious-diseases/coronavirus/covid-19-now-less-deadly-than-flu-in-the-uk-analysis-shows-20220314



Wie würden Sie denn den "Normalzustand" definieren, mit dem wir "mit dem Virus leben" können? Oder wollen Sie das gar nicht (mehr)?



Jedenfalls kann es z. B. nicht sein, dass wir Kinder und Jugendliche gängeln, nur um Todesfälle in relevanten Altersgruppen zu vermeiden, die im Bereich der durchschnittlichen Lebenserwartung liegen. Es braucht jetzt viel mehr Freiheit bei den jungen Altersgruppen und weiterhin - so wie die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes vorsieht - den Schutz der Vulnerablen. Es braucht einfach keine strengen Maßnahmen über alle Alters- und Gesellschaftsgruppen hinweg. Mit dem Wissen nach über 2 Jahren Pandemie sollte man heutzutage in der Lage sein, differenzierte Maßnahmen zu erlassen. Die "Maßnahmen-Gießkanne" braucht jetzt keiner mehr!









