Corona-Pandemie

So geht Bayern jetzt mit Corona um

Plus Im Freistaat sind alle landesrechtlichen Corona-Regeln gefallen. Ob das vertretbar ist und welche Möglichkeiten es jetzt noch gibt, das Virus im Auge zu behalten.

In der Pandemie hat der 1. März einen Wendepunkt markiert. Seither gibt es in Bayern keinerlei landesrechtlich angeordneten Corona -Regeln mehr - das erste Mal seit rund drei Jahren. Zudem werden kaum mehr Tests durchgeführt, die Inzidenz hat deswegen massiv an Aussagekraft verloren. Infektionen gibt es natürlich weiterhin - nur eben zu einem großen Teil unerkannt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

