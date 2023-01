Maskenpflicht im Fernverkehr fällt am 2. Februar

Am 2. Februar fällt die Maskenpflicht im Fernverkehr. Karl Lauterbach hatte das erst kürzlich in Aussicht gestellt, wollte sich aber auf kein Datum festlegen.

Noch gilt im öffentlichen Fernverkehr in Deutschland eine FFP2-Maskenpflicht. Das soll sich aber bald ändern. Sie soll am 2. Februar vorzeitig fallen, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Freitag in Berlin mitteilte. Nach geltendem Infektionsschutzgesetz waren bislang in Fernbussen und -zügen noch bis zum 7. April FFP2-Masken vorgeschrieben. Die Bundesregierung kann die Maßnahme per Rechtsverordnung ganz oder teilweise aussetzen. "Wir müssen einfach mehr auf Eigenverantwortung und Freiwilligkeit setzen", sagte Lauterbach.

"Es kann schon sein, dass wir die Maskenpflicht früher abschaffen", hatte der Gesundheitsminister Anfang der Woche noch dem Stern gesagt. Auf ein Datum wollte er sich allerdings noch nicht festlegen – dafür sei es "noch zu früh".

Forderungen nach Aufhebung der Maskenpflicht im Fernverkehr

Die Forderungen für ein baldiges Ende der Maskenpflicht wurden zuletzt immer lauter, innerhalb der Bundesregierung pochte vor allem die FDP darauf. Auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) forderte "so schnell wie möglich" eine Aufhebung der Corona-Maßnahme. Auch die Deutsche Bahn sprach sich diese Woche für ein baldiges Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr aus. Ähnlich wie im Luftverkehr solle auch in den Fernzügen auf Freiwilligkeit gesetzt werden, hieß es.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Immer mehr Länder kippen Maskenpflicht im Nahverkehr

Anders als beim Fernverkehr können die Bundesländer über die Maskenpflicht im Nahverkehr selbst entscheiden. Immer mehr Länder kippen diese nun. Bayern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein haben sie bereits abgeschafft. Berlin, Brandenburg, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Baden-Württemberg wollen sie bis spätestens Anfang des kommenden Monats aufheben. Über den 2. Februar hinaus gilt die Maskenpflicht dann lediglich noch in Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen. (mit dpa)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch