Corona-Pandemie

vor 17 Min.

Wie Bremen vom Impfprimus zum Corona-Sorgenkind wurde

Zu den Eigenheiten Omikrons gehört, dass zunächst die Städte heftig betroffen sind. Das zeigte sich nun auch in Bremen, Hamburg und Berlin.

Plus Bremen galt als positives Beispiel, weil sich die Bevölkerung so schnell impfen ließ. Nun rangiert es bei den Inzidenzzahlen trotzdem ganz oben. Wie passt das zusammen?

Von Ulf Buschmann

Menschen aus den umliegenden Häusern strömen herbei und stellen sich geduldig in die Reihe. Wer dran gewesen ist, macht einen glücklichen Eindruck. Vor allem die Älteren sind froh, sich nicht auf den Weg zum Impfzentrum im Messezentrum unweit des Hauptbahnhofs machen zu müssen. Den Piks gibt es sozusagen in der Nachbarschaft – mit seiner Strategie, die Menschen dort zu impfen, wo sie leben, hat sich die Hansestadt im vergangenen Jahr zum Primus in Sachen Bekämpfung der Corona-Pandemie entwickelt. 88,8 Prozent der Bevölkerung haben zwei Impfungen bekommen – die sogenannte Grundimmunisierung. Im Bundesdurchschnitt sind es nur 73,3.

