Das Corona-Update vom 24. April

Das Coronavirus und seine Folgen bestimmen seit zwei Jahren den Alltag vieler Menschen. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was in dieser Woche wichtig war.

Die Corona-Lage entspannt sich – zumindest gefühlt. Dieses Empfinden vieler Menschen wirkt sich auch auf das Interesse an einer Corona-Impfung aus. Das städtische Impfzentrum im Stadtteil Haunstetten bemerkt, dass die Nachfrage enorm zurückgeht, an den Osterfeiertagen hatte es deshalb sogar komplett geschlossen. Doch besonders im Hinblick auf die zu erwartende neue Infektionswelle im kommenden Herbst und Winter sei es durchaus sinnvoll, sich auch jetzt noch impfen zu lassen, betont Stadtdirektor Bernhard Mauermeir als zuständiger Impfkoordinator: "Impfen ist eine der Maßnahmen, mit der wir uns auf den Herbst vorbereiten können." Auch wenn aktuell keine neuen Maßnahmen geplant sind, um Umgeimpfte zu überzeugen: Es gibt für die kommenden Monate Planungssicherheit. Das Impfzentrum wird bis Ende dieses Jahres geöffnet bleiben.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten der Woche:

In dieser Woche meldete das Robert-Koch-Institut für den Landkreis Neu-Ulm gleich neun neue Corona-Todesfälle . Michael Kroha hat beim Landratsamt Neu-Ulm nachgefragt, was es mit der auffällig hohen Zahl auf sich hat.

Zwei Wochen war es jetzt ruhig in Bayerns Schulen. Zum Ende der Osterferien haben sich Jonas Klimm, Sebastian Mayr, Jens Noll und Michael Ruddigkeit an den Schulen im Landkreis Neu-Ulm umgehört, wie diese mit Luftfiltern zum Schutz vor Corona-Infektionen ausgestattet sind.

Immer weniger Menschen lassen sich im Landkreis Augsburg auf das Coronavirus testen. Unter denen, die es trotzdem tun, ist die Positivrate deutlich höher als im vergangen Jahr, sagt der Apotheker Johannes Rehm.

Die Zahlen: In der vergangenen Woche wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 609.898 Fälle verzeichnet, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 733,4. In Bayern haben sich vergangene Woche 102.601 Menschen mit dem Virus infiziert, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 780,8. (Stand: 22. April 2022)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Diesen Sommer wollen viele Menschen verreisen - vielleicht sogar zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie. Virologe Martin Stürmer erklärt, wie hoch dabei das Infektionsrisiko ist und was beachtet werden sollte.

Corona: Wie hoch ist das Infektionsrisiko auf Reisen?

Fünf Beschuldigte gehören zur Kerngruppe, die eine Entführung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach geplant haben sollen. Vier davon sitzen derzeit in Untersuchungshaft - bei ihnen sind teilweise auch Waffen gefunden worden.

Lauterbach-Entführung: Fünf Beschuldigte gehören zur Kern-Gruppe

Gibt es in diesem Jahr endlich wieder ein Oktoberfest? Diese Frage wurde in der vergangenen Woche heiß diskutiert, in einigen Tagen will Oberbürgermeister Dieter Reiter eine Entscheidung treffen. Unsere Autorin Katja Neitemeier findet das deutlich zu früh.

Oktoberfest: Entscheidung über Wiesn kommt zu früh