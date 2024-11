Kehrtwende bei Kernkraft? Union möchte AKWs in Deutschland wieder hochfahren

Träumen darf die Opposition, solange sie will. Was Deutschland am wenigsten braucht, ist Rückschritt. Wer den Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg ins Auge fasst, ist einfach nicht glaubwürdig. Und dieses Herumwackeln hat bereits genug Geld gekostet – man denke an die Abfindung für die Atomkonzerne. Wie lange soll diese blödsinnige Diskussion denn noch weitergehen? Wie wäre es mit einem mutigen Blick nach vorne, die Förderung und Beforschung von Speichermedien? Beteiligungen mit einer französischen Atomindustrie, die hoch verschuldet ist? Atombrennstäbe und Uran aus Russland? Also wirklich nicht. Ich beziehe seit Jahren Strom von einem Ökostromanbieter. Das kann ich nur allen empfehlen, die dieses Hin und Her satt haben.