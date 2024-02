Energie

vor 16 Min.

Wo die neuen Wasserstoff-Kraftwerke entstehen könnten

In Bayern sollen mehr Gaskraftwerke – wie hier in Irsching – entstehen.

Plus Die Bundesregierung hat kürzlich beschlossen, neue Gaskraftwerke auszuschreiben. Erste Studien zeigen, wo ein Bau sinnvoll ist. Bayern rückt dabei in den Fokus.

Von Michael Kerler

Die Bundesregierung hat das Ziel, die erneuerbaren Energien massiv auszubauen, dies gelingt zunehmend gut. Ihr Anteil an der Nettostromerzeugung lag 2023 bereits bei 54,9 Prozent, berichtete kürzlich Bruno Burger vom Fraunhofer-Institut. Was aber, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht? Da Deutschland nicht nur aus der Kernkraft ausgestiegen ist, sondern auch mittelfristig die Kohlekraftwerke abschalten will, bereiten Zeiten der Dunkelflaute den Netzbetreibern besondere Sorgen.

"Die Kraftwerksstrategie ist ein Schritt in die richtige Richtung"

Die Planungen sehen vor, dass in den kritischen Zeiten schnell startbare Gaskraftwerke einspringen können. Diese sollen anfangs mit Erdgas, später mit klimaneutralem Wasserstoff betrieben werden. Die Bundesregierung hatte sich kürzlich geeinigt, insgesamt zehn Gigawatt Leistung auszuschreiben. Hier geht es um große Anlagen. Zum Vergleich: Ein Block des Kernkraftwerks Gundremmingen hatte eine Leistung von 1,3 Gigawatt. Erste Studien zeigen, wo diese Kraftwerke entstehen könnten. Bayern rückt dabei besonders in den Fokus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen