Besuch bei Xi Jinping: Wie soll Europa denn nun mit China umgehen?

Macron stellte die wirtschaftlichen Interessen Frankreichs in den Vordergrund seines 3 tätigen Besuches in Peking in den Vordergrund, was sich im Abschluss von Kooperationsverträgen am Beispiel Airbus und Bahnausbau manifestierte. Natürlich kamen auch bei ihm Themen wie der UA Krieg und die Zukunft der wirtschaftlichen Kooperation Europas mit China, sowie die Menschenrechte zu Sprache, aber erst in zweiter Linie und in wohlgesetzten diplomatischem Ton. Der relativ kurze Auftritt von v. d. Leyen mit harten Worten zur Lage wurde in Peking zur Kenntnis genommen, man hat zugehört und das wars. Als Ergebnis eher bescheiden: China sieht daran auch dass die EU keine geschlossene Haltung zeigt, sondern im Zweifelsfall jedes Land seine eigenen Interessen verfolgt.

Auch beim Besuch von Kanzler Scholz früher im Jahr hat sich das gezeigt und die Aufrufe insb. der Grünen gegenüber China härter aufzutreten, wurden von Scholz so nicht weiter gegeben.

