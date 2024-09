LKA-Einsatz wegen möglicher illegaler Waffen

Wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Waffengesetz war das Landeskriminalamt (LKA) in Winterbach (Rems-Murr-Kreis) im Einsatz. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung jedoch keine Waffen, wie ein LKA-Sprecher sagte. Menschen seien nicht verletzt worden und es habe auch keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden. Gegen wen sich die Ermittlungen richteten, war zunächst unklar.

Der Einsatz in Winterbach sei vorerst abgeschlossen, es stünden nun noch Folgeermittlungen an. Ob der Einsatz in einem Zusammenhang mit einem SEK-Einsatz von Ende Juni in Winterbach steht, war zunächst nicht bekannt.