Robert Habeck will zwei AKW bis April 2023 laufen lassen

In Frankreich können viele Atomreaktoren nicht laufen. Das wirkt sich auf Deutschland aus. Deshalb will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck jetzt zu weiteren Maßnahmen greifen.

Eigentlich hätten sie zum Jahresende abgeschaltet werden sollen. Dann wurden sie in die Reserve versetzt. Jetzt könnten zwei der drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke als Einsatzreserve am Netz bleiben. Das hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Dienstagabend auf einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz bekanntgegeben.

Zusammen mit den Betreibern der Atomkraftwerke von Isar 2 und Neckarwestheim hat sich Wirtschaftsminister Robert Habeck auf ein Konzept geeinigt. Das sieht die Möglichkeit vor, die beiden süddeutschen Atomkraftwerke nach dem 31.12.2022 in eine Einsatzreserve zu überführen. Diese könnte bis zum 15. April 2023 dauern.

Wirtschaftsminister Habeck will zwei AKW bis April 2023 am Netz halten

Damit die beiden AKW weiter in Betrieb bleiben können, sind die Betreiber aufgefordert, entsprechende Wartungsarbeiten an den Kraftwerken durchzuführen. So solle zum Beispiel das Leck im AKW Isar 2 repariert werden, kündigte Habeck auf der Pressekonferenz an.

Ob der Weiterbetrieb der beiden Anlagen notwendig sei, will Habeck entlang der Ergebnisse des sogenannten Netzstresstests beurteilen. Die Entscheidung über die Einsatzreserve soll laut dem Eckpunktepapier zufolge aber noch in diesem Jahr fallen.

Einer der Hauptgründe für Habecks Entscheidung ist die Situation in Frankreich. Die Situation im deutschen Nachbarland sei "nicht gut", sagte Habeck. Und sie habe sich schlechter entwickelt als angenommen. Mehr als die Hälfte der französischen Atomkraftwerke sei nicht am Netz, heißt es aus Habecks Ministerium. Es fehlten daher Strommengen, die Deutschland teilweise aus Strom mit Gaskraftwerken ausgleiche.

Schon jetzt fehle von dort Atomstrom, sagte Habeck am Dienstag in einem Interview für die Klimakonferenz von Spiegel und der Beratungsgesellschaft BCG: "Wir sind jetzt schon in einem Bereich, wo der Stresstest sagt: Da kann es notwendig werden, Atomkraftwerke für die Netzsicherheit einzusetzen." Auf die Frage, ob der Streckbetrieb damit wahrscheinlich werde, sagte Habeck: "Jedenfalls wird es nicht unwahrscheinlicher."

Auch aus den Reihen der FDP war der Druck auf Habeck gewachsen: Derzeit diskutiert die Koalition über die Einführung einer Gaspreisbremse an Stelle der umstrittenen Gasumlage. Die Liberalen möchten diese Gaspreisbremse jedoch mit einer Ausweitung des Energieangebots verbinden, wie FDP-Fraktionschef Christian Dürr der Rheinischen Post gesagt hatte. Eine Gaspreisbremse müsse in Kombination mit einer Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke kommen. (mit dpa)