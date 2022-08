Wasserstoff ist die nächste Illusion der deutschen Energiewende<<

Es gab mal ein Land, dass hieß Deutschland, das war stolz auf sein berufliches Bildungssystem. Junge Menschen machten über mehrere Jahre eine Lehre, gingen z.T. als Gesellen auf die Walz, waren stolz auf ihr handwerkliches Können und wurden von der Gesellschaft dafür geachtet. Mit diesem System gelang es diesem Land, sich über hundert Jahre an der Spitze der wohlhabendsten Länder der Welt zu halten.

Das Land gibt es nicht mehr. In dem Land, in dem wir heute leben und das sich auch Deutschland nennt, ist eine Lehre und ein handwerklicher Beruf verachtet, Landwirte werden zu Tierquäler und Giftmischer herabgewürdigt. 2015 hat man uns erklärt - welch ein Glück, die Fachkräfte kommen zu uns! Millionen sind gekommen. In dem heutigen Deutschland studiert man Germanistik oder was mit Medien. Aus den Kreißsaal gelangt man in den Hörsaal, bricht das Studium ab und gelangt in den Plenarsaal, von wo aus die Bauern beschimpft, die Handwerker belehrt, der Meisterbrief entwertet und der Beruf durch Job für Mindestlöhner ersetzt wird.

Dafür gibt es für milliardenschwere Unternehmen im Besitzt des finnischen Staates eine „Gasumlage“

Und unsere Regierung opfert in diesem Land alles - Wohlstand und Gesundheit der Menschen, Wirtschaftskraft der Industrie, das Ersparte der Kleinanleger, nur ihre Dogmen, die opfern die Regierenden nicht.

