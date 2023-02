EU-Ukraine-Gipfel

Ursula von der Leyen in Kiew: Der Balanceakt der Krisenmanagerin

Plus Bei ihrem Ukraine-Besuch will EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen Kiew Hoffnung machen – ohne zu viel zu versprechen. Aus dem EU-Parlament kommt derweil viel Lob für ihr Handeln in der Krise.

Von Katrin Pribyl

Man sieht ihr nicht an, dass sie im Nachtzug kaum geschlafen hat. Dass die Reise nach Kiew fast 15 Stunden gedauert hat. Ursula von der Leyen strahlt, als Wolodymyr Selenskyj sie an diesem Morgen vor dem Präsidentenpalast in Kiew begrüßt. Hier „dear Ursula“, dort „dear Wolodymyr“. Die beiden schätzen sich, sprechen regelmäßig am Telefon miteinander. Seit Russlands Invasion ist es die vierte Visite der EU-Kommissionspräsidentin in der Ukraine.

