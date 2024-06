Diese Europawahl ist ein Misstrauensvotum gegen die Ampel

>>Vielen Menschen scheint die zunehmende Radikalisierung der AfD genauso egal zu sein wie die demonstrative Putin-Nähe von Sahra Wagenknecht, die aus dem Stand ein starkes Ergebnis holte. Das muss Ampel und Union gleichermaßen beunruhigen.<<



Mir sagt das Wahlergebnis nur eines, dass es den Menschen offenbar zu gut geht und die Erfahrungen aus der deutschen Geschichte heute niemand mehr interessieren. Wie anders soll man das Wahlergebnis der AfD sonst sehen? Offenbar braucht es noch mehr als 55 Millionen Tote und zerstörte Städte, um sich von Nazis nicht wieder an der Nase herumführen zu lassen. Der Kommentar unterschlägt auch einen wesentlichen Aspekt, denn seit der Regierungsübernahme durch die Ampel wurde sie in der Presse schlecht geschrieben. Und die Saat geht auf, wie man sieht. Damit soll nicht gesagt werden, dass die Ampel alles richtig gemacht hat, aber in den vielen Jahren meines Lebens habe ich noch nie erlebt, dass man eine Regierung vom ersten Tag an niederschrieb, aus jedem Fauxpas einen Skandal herbei schrieb. Wie soll eine Regierung aus drei völlig unterschiedlichen Parteien da noch eine Chance haben, in ein positives Licht zu kommen?



Allen voran ging die Springerpresse mit den Großbuchstaben, aber auch CDU und CSU nahmen die Ampel in Verantwortung für Fehler, die sie selbst verbockt haben. Denn nicht die Ampel hat beispielsweise das abschalten der AKW beschlossen, sie hat nur Beschlüsse der Vorgängerregierungen durchgeführt. Wenn Leute wie Aiwanger, der bisher außer radikalen Sprüchen nichts brauchbares vorweisen kann, zusammen mit dem Wendehals Söder bei jeder unpassenden Gelegenheit die Ampel in Verantwortung sieht, obwohl er selber die Verantwortung trägt, dann ist das ein prima Dünger zur Abschaffung der Demokratie, die er ja angeblich zurück holen will. Bleibt festzustellen, dass es wie immer nur um Macht geht, auch wenn man selber keine Lösungen für Probleme anzubieten hat. Lachende Dritte solcher Spielchen sind dann Parteien wie AfD und BSW, da kann man dann nur sagen: Gute Nacht Deutschland.

