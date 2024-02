Endlich wird die Ampel gewürdigt – wenn auch nur bei den Rosenmontagsumzügen

Auf den Rosenmontagszügen werden Scholz, Habeck, Lindner und Co. in Überlebensgröße dargestellt.

Ach ja, die Ampelkoalition – wie ist ihr Ansehen doch geschrumpft. Nicht nur die Umfragen sind mies, auch das Wahlvolk in Berlin hat anderswo sein Kreuz gesetzt. Zum Ampelglück gibt es noch die Jecken und Narren in Köln, Mainz und Düsseldorf, muss man jetzt sagen. Dort würdigen sie die Regierung bei den großen Rosenmontagszügen mit überlebensgroßen Figuren.

In Düsseldorf heben sie Kanzler Hohlaf Scholz auf eine Stufe mit US-Präsident Joe Biden. Denn nicht nur um dessen Erinnerungsfähigkeit ist es schlecht bestellt, auch der deutsche Kanzler hat Aussetzer, wenn es um gewisse Hamburger Cum-Ex-Bank-geschäfte geht. In Köln huldigen sie Finanzminister Christian Lindner als Sparschwein der Nation. Da werden schwäbische Hausfrauen schwach. Und in Mainz wird Robert Habecks Motiv-Wagen gleich zum Wagner-Motiv. Und der fliegende Robert braucht kein Schiff samt Geisterbesatzung mehr, ihm reicht eine Wärmepumpe, um in andere Sphären abzuheben.

12 Bilder Rosenmontag-Umzug: Das sind die Persiflagewagen 2024 Foto: Federico Gambarini, dpa

Stark müssen die Ampelkoalitionäre trotzdem bleiben. Die politische Konkurrenz ist stark. In Mainz versucht eine AfD-Domina, Friedrich Merz am Schlips hinter die Brandmauer zu ziehen. Es sieht nicht so aus, als ob sie es bei einer kostenlosen Zahnsanierung beließe.

Ex-US-Präsident Donald Trump marschiert in Düsseldorf mit einer US-Flagge, der er mit ein paar gekonnten Scherenschnitten eine Hakenkreuz-Form gegeben hat. Da will sich einer an der Macht vergreifen. Doch gegen Putins symbiotisches Verhältnis zur russisch-orthodoxen Kirche kommt Trump nicht an: Die wird dort als orale Sexfantasie vom obersten Kriegsherrn mit dem obersten Kirchenherrn dargestellt. In Mainz macht Putin-Ken im rosa Cabrio eine Pause vom Krieg – vorne im Wagen sitzen seine Russlandfahnen schwenkenden Galions-Barbies Alice (Weidel) und Sahra (Wagenknecht).

Lesen Sie dazu auch