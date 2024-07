Mitglied von Callcenter-Bande am Flughafen festgenommen

Ein international gesuchtes Mitglied einer Callcenter-Bande ist am Frankfurter Flughafen festgenommen worden. Der Thailänder werde in sein Heimatland ausgeliefert, teilte die Bundespolizei mit. Dort hatten die Behörden seit Dezember 2023 den 36-Jährigen gesucht, Interpol stellte einen internationalen Haftbefehl aus. Er wurde am Samstag bei seiner Ankunft aus Vietnam direkt am Flieger festgenommen. Die Bande soll von einer Frau über 166.000 US-Dollar erbeutet haben, indem ihr vorgespiegelt wurde, gegen sie werde wegen Drogendelikten ermittelt. Nähere Informationen zu dem Fall sind der Polizei nicht bekannt.

