Ein Europäer ist reicher als Elon Musk

Der Mäzen Bernard Arnault zieht klavierspielend am hyperaktiven Twitter-Chef vorbei. Hat er ein besseres Geschäftsmodell als Musk?

So manche Nachricht tut einfach gut. Auch wenn sie – wie in diesem nun zu skizzierenden Fall – vielleicht etwas Hämisches hat. Aber womöglich hat es auch Ihnen gefallen: Elon Musk ist nicht mehr der reichste Mensch dieses Planeten. Der gebürtige Südafrikaner hat seit Januar umgerechnet rund 100 Milliarden Euro eingebüßt und verfügt nur noch über ein Privatvermögen von 154 Milliarden Euro.

Hat sich Musk mit Twitter übernommen?

Das wird hier im guten alten Europa sicher vielerorts mit Genugtuung aufgenommen. Denn mal ehrlich: Wer sich so ichbezogen benimmt, rüde auf seiner Twitter-Belegschaft herumhopst und auch sonst irgendwie Höflichkeitsnormen des Alten Kontinents relativ wenig zu schätzen scheint, dem sei ein solches Desaster vergönnt. Zumindest als Lehrstunde in Sachen Bescheidenheit und Achtsamkeit.

Bernard Arnault ist Chef des französischen Luxusimperiums LVHM

Und wer ist nun auf Platz 1? Es ist kein Oligarch aus östlichen Tundren, kein Dynastieoberhaupt aus heißen, ölreichen Wüsten, kein Mexikaner in Cowboystiefeln, nein, es ist ein Mann aus dem guten alten Europa. Bernard Arnault, Chef des französischen Luxusimperiums LVHM, zu dem so illustre Marken wie Dior, Luis Vuitton oder Birkenstock gehören, ist an Musk vorbeigezogen. Privatvermögen des klavierspielenden Kunstmäzens und Weingutbesitzers: 161 Milliarden Euro.

Aufatmen also: Europäische Lebensart toppt amerikanischen Raubtierkapitalismus 4.0. Ein Europäer als reichster Mensch dieses Planeten. Vielleicht strebt es den hyperaktiven Musk auch aus diesem Grunde auf den Mars. Dann wäre er wenigstens reichster Mensch auf einem anderen Planeten. Was ihm hier unten auf der Erde alles gerade sonst noch misslingt, fassen wir für Sie zusammen auf der Wirtschaft.

