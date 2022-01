Frühchen-Geburten

17:49 Uhr

Zu früh geboren: Die große Not der Allerkleinsten

Am Josefinum in Augsburg kamen im vergangenen Jahr über 3600 Kinder auf die Welt. So viele wie noch nie. Etwa 70 von ihnen waren extreme Frühchen, wogen also weniger als 1500 Gramm.

Plus Knapp zehn Prozent aller Kinder in Deutschland kommen zu früh auf die Welt. Selbst extrem Frühgeborene haben immer höhere Überlebenschancen – allerdings nicht immer.

Von Daniela Hungbaur

Lukas’ Kopf war so groß wie eine Zitrone, Lenas Hand wie der Fingernagel ihres kleinen Fingers. 515 Gramm hat Lukas bei seiner Geburt gewogen, 290 Gramm seine Zwillingsschwester Lena. Eigentlich sollten Silke Maders Kinder jeweils 800 Gramm wiegen, doch sie waren unterversorgt. Denn die damals 25-Jährige litt, was viel zu spät erkannt wurde, wie sie sagt, an Präeklampsie, auch Schwangerschaftsvergiftung genannt. Noch heute ein ernst zu nehmendes Risiko für Mutter und Kind. In der 25. Schwangerschaftswoche wurden ihre Kinder geholt. Und es begann für alle drei ein Überlebenskampf.

