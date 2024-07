Streit nach Public-Viewing-Event - zwei Männer verletzt

Ein Jugendlicher soll nach einem Public-Viewing-Event der Fußball-Europameisterschaft in Kaufbeuren (Landkreis Ostallgäu) zwei andere Fans geschlagen haben. Beide wurden dabei am Freitag verletzt, einer von ihnen kam mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei den Beteiligten um deutsche Fans.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 17-Jährige sich daran gestört haben, dass ein anderer Fan eine große Fahne schwenkte. Weitere Details zu der Fahne gab die Polizei vorerst nicht bekannt. Demnach kam es zunächst zum Streit, dann schlug der Jugendliche den Mann nieder und trat auf ihn ein. Einem weiteren jungen Mann, der versuchte dem Verletzten zu helfen, schlug er ins Gesicht, hieß es weiter.

Zunächst konnte der 17-Jährige flüchten. Eine Polizeistreife nahm ihn kurz darauf in der Innenstadt fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,0 Promille. Gegen ihn wird nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gestellt.