Bund und Länder einigen sich auf Gaspreisbremse und Finanzierung des 49-Euro-Tickets

Hallo erstmal.

Jetzt schafft es unsere Regierung doch einmal etwas auf die Beine zustellen um die Leute mit ihren Heizkosten zu unterstützen. (Leider nicht diejenigen die mit Öl oder Paletts heizen)

Ich habe eine Gasheizung zuhause und versuche schon seit Einzug die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Daher gibt es leider kein Einsparpotenzial mehr.

Heißt doch jetzt eigentlich ran an den Kessel und raus hauen was geht (die Preise von meinem Anbieter steigen bei mir erst nächstes Jahr) das ich nächstes Jahr nicht soviel zahlen muss oder wie sieht ihr das?

Ich kann es einfach nicht verstehen was die in Berlin so alles beschließen.



