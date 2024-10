Kommission für Teilhabe von Kindern konstituiert sich

Um die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen stärker in den Blick zu nehmen, hat sich im Hessischen Landtag die Kommission «Demokratie und Teilhabe leben – Beteiligung junger Menschen stärken» konstituiert. In der ersten Sitzung wurde die SPD-Abgeordnete Cirsten Kunz-Strueder einstimmig zur Vorsitzenden gewählt, wie der Landtag mitteilte.

Das Gremium will erörtern, welche politischen Mitsprachemöglichkeiten Kinder und Jugendliche gegenwärtig haben und wie diese in Zukunft besser werden können. Dazu sollen unter anderem Sachverständige eingeladen werden. «Wer bedauert, dass sich junge Menschen nicht in Politik einbringen, muss ihnen nur die Tür öffnen», erklärte Kunz-Strueder.