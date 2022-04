Afrikas nächste Epidemie: Das gefährliche Geschäft mit dem Tabak

Plus Weltweit sinkt die Zahl der Raucher, doch in vielen afrikanischen Ländern steigt sie. Die Tabakindustrie nutzt Gesetzeslücken und schwache staatliche Strukturen aus.

Lesothos wichtigster Wirtschaftspolitiker sitzt im Garten eines Hotels und fürchtet um seine Wiederwahl. Nervös rutscht Mahooana Khati auf einem weißen Plastikstuhl hin und her. Den ganzen Vormittag über hat der Parlamentarier im Gebäude nebenan mit anderen Parlamentariern über ein Gesetz debattiert, das er eigentlich vermeiden wollte. Die Tabaksteuer soll kommen. Endlich – Lesotho ist eines der letzten Länder Afrikas, in denen Zigaretten ohne gesonderte Tabak-Steuer und damit ungewöhnlich preiswert verkauft werden.