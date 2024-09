Baby verletzt - Vater wegen versuchten Mordes angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Bamberg klagt einen Vater wegen Mordversuchs und Misshandlung Schutzbefohlener an. Der 38-jährige Iraner soll seinem damals zwei Monate alten Kind im April mehrere Brüche und eine Gehirnerschütterung zugefügt haben. Warum der Mann mutmaßlich gewalttätig wurde, ist bisher öffentlich nicht bekannt. Vor dem Angriff soll sich der Verdächtige mit seiner 29 Jahre alten Lebensgefährtin gestritten haben. Sie wurde dabei leicht verletzt.

Das Landgericht Bamberg will nach eigenen Angaben in den kommenden zwei Wochen über die Eröffnung des Verfahrens entscheiden. Die mutmaßliche Tat fand in Zeil am Main (Landkreis Haßberge) statt. Der Mann hat laut Staatsanwaltschaft außerdem unerlaubt Dopingmittel besessen.