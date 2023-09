Falsch gekupppelt: CDU zeigt in Imagefilm das falsche Gebäude.

Eigentlich sollte das Reichstagsgebäude in einem Video der CDU auftauchen. Doch wenn man so ein Imagevideo mal eben nebenher macht, kann man sich schon mal bei der Kuppel vertun.

Mit Kuppeln kann man durcheinander kommen wie mit allen Dingen. Es gibt auf der Welt sehr viele davon, alle sehen naturgemäß kuppelig aus. Wobei Architektinnen und Ingenieure an dieser Stelle vermutlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen: Als ob man alle Kuppeln über einen Kamm scheren könne. Es gibt beispielsweise Spitzkuppeln, Flachkuppeln, Schirmkuppeln, man unterscheidet auch zwischen echten und falschen Kuppeln. Näher soll hier nicht ins Detail gegangen werden! Deutschland hat jedenfalls viele tolle Kuppeln, eine davon wollte die CDU nun auch im neuen Imagevideo unterbringen. Nämlich die Reichstagskuppel, rund 23 Meter hoch und 40 Meter breit. Eine echte Kuppel also - ins Video ist jetzt aber eine falsche montiert worden. Und zwar falsch im Sinne von andere Kuppel. Zu sehen ist die Kuppel des ehemaligen Präsidentenpalasts von Georgien in Tiflis.

Kuppel, Glas, groß - die Gebäude sehen sich aber auch ähnlich

Ein Versehen natürlich, kann passieren. Kuppel, Glas, groß, schnell zusammengekuppelt im Video mit Bewegtbildern von Kanzlerinnen und Kanzlern wie Adenauer, Kohl und Merkel, Nichtkanzlern wie Friedrich Merz, dazu Deutschlandfahne, Berge, Kinder und so weiter. Dank falscher Kuppel aber hat der Spot eine Aufmerksamkeit erreicht, die völlig entkuppelt ist vom eher mageren Inhalt. Ist ja auch nur ein etwa 50 Sekunden langer Image- und kein Inhaltsfilm. Mittlerweile ebbt das Lachen langsam wieder ab, wobei vielleicht nicht in Tiflis, jedenfalls ist der Fehler behoben. Die CDU reagiert auf der Plattform X mit Humor, postete ein Bild mit mehreren Kuppeln und einer Käseglocke und schrieb: "Wir hatten echt viele Kuppeln zur Auswahl - und haben uns jetzt für die richtige entschieden".