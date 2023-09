Rockender US-Außenminister: Musik verbindet auch in der Politik

US-Außenminister Antony Blinken hat es in der Politik weit gebracht. Jetzt zeigt er noch ganz andere Talente.

Christian Thielemann, der große Dirigent, gilt als strammer Konservativer. Aber beeinflusst das auch seine Arbeit als neuer Generalmusikdirektor in Berlin? Den Verdacht, er könnte die Staatsoper jetzt in ein Refugium der Restauration verwandeln, hat er jedenfalls mit einem schönen Wortspiel zu entkräften versucht. „Die CDU“, sagte Thielemann da, „ist politisch. C-Dur ist unpolitisch.“

Berlusconi, Scheel, Buschmann: Wenn Politik und Musik sich treffen

Wenn er sich da mal nicht täuscht. Die Welten von Politik und Musik überschneiden sich häufiger, als der Maestro es wahrhaben will. Beispiele gefällig? Silvio Berlusconi, der frühere italienische Ministerpräsident, hat sich als junger Kerl als Sänger auf einem Kreuzfahrtschiff versucht. Nana Mouskouri zog 1994 für die griechischen Christdemokraten ins Europaparlament ein. Und ihre Landsfrau Vicky Leandros hätte mit etwas Glück sogar Berliner Kultursenatorin werden können, lehnte das Angebot der CDU, in ihr Schattenkabinett einzutreten, aber ab. Später wurde sie Stadträtin für Kultur und stellvertretende Bürgermeisterin in Piräus.

Nana Mouskouri war erst Sängerin und dann Politikerin. Foto: Gerald Matzka, dpa

Musik verbindet – das wussten auch schon der frühere Bundespräsident Walter Scheel, der mit „Hoch auf dem gelben Wagen“ sogar einen kleinen Hit landete, und Helmut Kohl, der zu CDU-Parteitagen gerne Franz Lambert mit seiner Hammond-Orgel einlud. Heute mixt Justizminister Marco Buschmann unter dem Pseudonym „MBSounds“ elektronische Beats, im Trend der Zeit liegend, aber eben keine Rockröhre wie der amerikanische Außenminister Antony Blinken, der bei einer Veranstaltung in seinem Ministerium in dieser Woche zur Elektrogitarre griff und mit der Hausband des diplomatischen Korps den „Hoochie Coochie Man“ von Blues-Legende Muddy Waters sang, als habe er nie etwas anderes gemacht als Musik. Entsprechend schnell ging das Video des Auftritts viral. Dass Annalena Baerbock jetzt auch Gitarrenstunden nimmt, ist allerdings nur ein Gerücht.

