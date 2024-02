Grüne

17:57 Uhr

Für viele Deutsche sind die Grünen zum roten Tuch geworden

A Mass statt Hass: Klare Botschaft der Grünen, hier beim Politischen Aschermittwoch. Das darf auch als Reaktion darauf verstanden werden, was es an Anfeindungen gegen die eigene Partei gibt.

Plus Feindseligkeit, ja Hass gegen Politiker der Ökopartei nehmen zu. Bei der Fraktionsklausur in Leipzig sprechen sie über Ursachen – und das durchaus selbstkritisch.

Von Bernhard Junginger

Das war knapp. Zu Fuß und ohne Personenschutz, was in diesen Tagen nicht selbstverständlich ist, geht eine Gruppe ziemlich prominenter Grünen-Politikerinnen und -Politiker an diesem frühlingshaften Morgen durch Leipzig, als es zu einer gefährlichen Situation kommt. Kulturstaatsministerin Claudia Roth, Ex-Landwirtschaftsministerin Renate Künast, Britta Haßelmann, die Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Innenpolitiker Konstantin von Notz und einige weitere Abgeordnete sind auf dem Rückweg von einem Besuch in der örtlichen Synagoge. Vertieft in Gespräche, wollen sie beim Hauptbahnhof eine Kreuzung überqueren. Roth und zwei Begleiter sind kurz davor, auf die Straße zu treten, da rattert eine Trambahn vorbei. Um ein Haar hätten die Politiker im gleißenden Sonnenlicht den Zug der Linie 4 nach Gohlis übersehen. Erschrocken atmen sie kurz durch, bevor es weitergeht. Kurz darauf erreichen sie wieder das von Polizei und privaten Sicherheitskräften streng bewachte Tagungshotel in der Innenstadt, in dem die Klausurtagung der Fraktion stattfindet.

Der Schreck mit der Straßenbahn ist schnell vergessen, und doch drehen sich viele Gespräche beim grünen Klassentreffen um brenzlige Situationen – wenn auch der ganz anderen Art. Denn den vor noch gar nicht allzu langer Zeit bei weiten Teilen der Bevölkerung so beliebten Grünen schlägt heute vielerorts blanker Hass entgegen. Immer öfter werden ihre Vertreterinnen und Vertreter zum Ziel von immer heftigeren Anfeindungen. Wer sich für die Grünen engagiert, ob in der Kommunalpolitik oder im Bundestag, muss bei öffentlichen Terminen damit rechnen, bedrängt, angepöbelt, niedergebrüllt und sogar körperlich angegriffen zu werden.

