SPD: Bundestag wird Haushalt nicht mehr in diesem Jahr beschließen

Der Bundestag wird den Haushalt für 2024 nicht vor Jahresende verabschieden. Das geht aus einer SMS an SPD-Abgeordnete hervor.

Nach Angaben der SPD-Fraktionsführung wird der Bundestag den Haushalt 2024 nicht vor Jahresende verabschieden. "Obwohl wir von unserer Seite alles dafür getan haben, kann der Haushalt für das Jahr 2024 nicht mehr rechtzeitig in diesem Jahr beschlossen werden", schrieb die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der größten Koalitionsfraktion, Katja Mast, am Donnerstag in einer SMS an alle SPD-Abgeordneten, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Laut Mast hätten sich Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner ( FDP) nach wie vor nicht auf eine Lösung der Haushaltskrise geeinigt, so Mast. Doch Scholz sei "zuversichtlich, dass in den kommenden Tagen ein Ergebnis erzielt werden kann".

Ampel-Koalition ringt um Haushalt 2024

Hintergrund ist unter anderem das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Umschichtung der Mittel im Haushalt von 2021 für verfassungswidrig erklärte. Dadurch fehlen nicht nur 60 Milliarden Euro, die über vier Jahre für Klimaschutz-Vorhaben und die Modernisierung der Wirtschaft eingeplant waren. Der Richterspruch wirkte sich auch auf verschiedene kreditfinanzierte Sondertöpfe aus.

Nun ringen die Ampel-Spitzen darum, wie ein 17 Milliarden Euro großes Loch im Haushalt gestopft werden kann. Im Gespräch sind Einsparungen auf diversen Feldern und auch die erneute Aussetzung der Schuldenbremse für 2024. Die bisherigen Argumente für diese scheinbar einfache Lösung mit Beschluss einer Notlage im Bundestag überzeugten ihn noch nicht, bekräftigte Lindner in einem am Dienstagabend verbreiteten Interview des BR. Dafür plädieren aktuell SPD und Grüne.

Die Koalition hatte sich ursprünglich vorgenommen, den Haushalt für das kommende Jahr trotzdem noch vor Weihnachten im Bundestag zu beschließen. Doch jetzt könnte es darauf hinauslaufen, dass nur der Haushaltsausschuss des Bundestags seine Beratungen noch abschließt. Nach einer politischen Einigung würde er voraussichtlich noch einmal Sachverständige zu den Vorschlägen befragen. Dann müsste die sogenannte Bereinigungssitzung abgeschlossen werden, mit der der Etat grundsätzlich festgezurrt wird. Im Januar könnte dann der Bundestag zur Haushaltswoche zusammenkommen und anschließend der Bundesrat den Etat behandeln.

Haushalt 2024 wird erst im kommenden Jahr beschlossen: Vorläufige Haushaltsführung

In der Zwischenzeit würde die sogenannte vorläufige Haushaltsführung gelten. Dabei sind vorerst nur Ausgaben möglich, die nötig sind, um die Verwaltung aufrechtzuerhalten und rechtliche Verpflichtungen zu erfüllen. Das Finanzministerium kann in der Praxis den Ministerien jedoch bewilligen, pro Monat einen Prozentsatz der Mittel des noch nicht verabschiedeten Haushaltsentwurfs zu nutzen. In der Bundesregierung ist dieses Verfahren bereits eingeübt, denn es greift üblicherweise auch nach einer Bundestagswahl, wenn die neue Regierung in der kurzen Zeit zwischen Koalitionsbildung und Jahreswechsel keinen eigenen Haushalt aufstellen kann. (mit dpa)