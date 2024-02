Bundesregierung beschließt Einsatz im Roten Meer

Die Fregatte "Hessen" sticht von Wilhelmshaven aus in See, um sich im Roten Meer am Schutz von Handelsschiffen gegen Angriffe der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz zu beteiligen. Die Bundesregierung hat nun die deutsche Beteiligung an dem EU-Militäreinsatz beschlossen.

Foto: Sina Schuldt, dpa (Archivbild)