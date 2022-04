Vorstoß gescheitert: Vorerst keine Impfpflicht ab 18 Jahren

Eine Impfpflicht ab 18 Jahren in Deutschland ist für den Moment gescheitert. Ein entsprechender Vorstoß von parlamentarischen Befürwortern wurde auf Eis gelegt.

Der Vorstoß ist gescheitert: Eine Impfpflicht für Erwachsene wird es in Deutschland vorerst nicht geben. Ein entsprechendes Vorhaben für eine Impfpflicht ab 18 Jahren wurden von parlamentarischen Befürwortern auf Eis gelegt. Grund dafür sind die geringen Erfolgsaussichten, wie die Initiatoren des Bundestags-Antrags verlauten ließen. Es steht allerdings ein Kompromiss im Raum.

Video: SAT.1

Impfpflicht ab 18 gescheitert? Vorstoß liegt auf Eis

Einen solchen könnte eine Impfpflicht für Menschen ab 50 Jahren darstellen. Eine derartige Regelung brachte nun Grünen-Abgeordneter Till Steffen ins Spiel. Demnach sollen sich auch alle Bürgerinnen und Bürger im Alter zwischen 18 und 49 Jahren einer verpflichtenden Impfberatung unterziehen.

Trotz prominenten Unterstützern wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) waren die Gespräche rund um eine Impfpflicht ab 18 Jahren in den letzten Tagen ins Stocken geraten. Unsere Redaktion hatte erfuhr bereits am Donnerstag aus Regierungs- und Koalitionskreisen, dass es für den Antrag keine Mehrheit geben würde. Gleiches galt auch für die anderen Entwürfe um eine Impfpflicht in Deutschland. Der Rückzug des Antrages kam daher nicht aus heiterem Himmel.

Impfpflicht für Erwachsene noch nicht vom Tisch

Die Vorbereitung eines Impfregisters nimmt unterdessen Gestalt an. Dieses wird vor allem von der Union gefordert. Bei einer Durchsetzung der Impfpflicht ab 50 Jahren würden sich die Antragstellerinnen und Antragsteller zudem die Möglichkeit offenlassen, die Impfpflicht bei Bedarf auf die Erwachsenen auszuweiten.

Der Antrag auf eine Impfpflicht ab 50 Jahren soll am Donnerstag im Bundestag zur Abstimmung gestellt werden. Er gilt als Kompromiss zwischen Befürwortern und Gegnern einer Impfpflicht in der Bundesrepublik. Eine Mehrheit ist für diese Regelung aber ungewiss.

Lesen Sie dazu auch