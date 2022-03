Wie bald Klarheit über die Impfpflicht herrschen soll

Um es gleich vorweg zu nehmen: ich bin kein Impfgegner - ich bin dreimal mit Moderna geimpft. Und ich war letztes Jahr sehr stark für eine Impfpflicht. Damals hat die Regierung wohl wegen der damals anstehenden Bundestagswahl eine Impfpflicht - wie auch immer ausgestaltet - zu erlassen. Damals wäre eine Impfpflicht für mich durchaus begründbar und nachvollziehbar gewesen. Allerdings sind wir jetzt fast ein Jahr weiter und die Impfpflicht ist meines Erachtens nicht mehr vom Grundgesetz gedeckt. In Zeiten, in denen sich täglich zwische 150.000 und 250.000 Menschen in D neu infizieren und in denen wir zudem schon knapp 63 Mio. vollständig Geimpfte haben, sind wir in einem halben Jahr sowieso ein Volk von Genesenen und Geimpften. Und zudem zeigt ja die Erfahrung, dass die Infektion mittlerweile vom Schwergrad her einen normalen "Grippe" ähnelt. Die jährliche Grippe ist auch ansteckend - in der jährlichen Grippewelle sterben in Deutschland auch zahlreiche Menschen - und trotzdem haben wir das alles bisher ohne Grippe-Impfpflicht hinbekommen. Also mein Fazit: vor einem Jahr hätte die Corona-Impfpflicht für mich Sinn ergeben - jetzt geht es nur noch um politische Rechthaberei.

