Schnell, informativ, kostenlos: So verfolgen Sie die Bundestagswahl per WhatsApp

Wir nehmen Sie live mit, wenn deutsche Spitzenpolitikerinnen und -politiker in der Region zu Gast sind. Wir versorgen Sie mit Analysen und meinungsstarken Kommentaren aus unserem Berliner Büro. Wir zeigen, wenn Christian Lindner bei einem Wahlkampfauftritt eine Schaumtorte ins Gesicht bekommt – und kontert. Mit unserem neuen WhatsApp-Kanal sind Sie über alle Themen rund um die Bundestagswahl informiert und ganz nah dran am Wahlkampf-Sprint bis zum 23. Februar. Zudem erhalten Sie Einblicke in die Arbeit der Redaktion und sehen am Wahlabend alle Entwicklungen und Eilmeldungen direkt auf dem Handy.

Über den QR-Code im Bild oder – wenn Sie WhatsApp bereits installiert haben – über diesen Link können Sie unseren Kanal abonnieren. Klicken Sie dann rechts oben auf die Glocke, um die Benachrichtigungen zu aktivieren. Dann erhalten Sie täglich die wichtigsten Nachrichten zur Bundestagswahl. Zudem gibt es Skurriles, Quiz-Fragen und Videos.

Bundestagswahl 2025: Über diese Nummer können Sie uns Fragen senden

Die Anmeldung für unseren Dienst ist dabei völlig kostenlos. Der WhatsApp-Kanal funktioniert anonym, wir haben also keinerlei Zugriff auf Ihre Kontaktdaten. Sie können uns auch keine Nachrichten über diesen Kanal senden, aber mit Emojis reagieren oder an Umfragen teilnehmen. Wenn Sie Fragen rund um die Wahl, zu den Kandidatinnen und Kandidaten oder Partei-Programmen, Kritik oder Anregungen haben, können Sie uns jedoch jederzeit gerne unter 015123560731 kontaktieren. Sie können den Kanal jederzeit wieder verlassen, indem sie „nicht mehr abonnieren“ auswählen.

Alle Artikel zur Bundestagswahl finden Sie auch gesammelt unter www.azol.de/special/bundestagswahl. (AZ)