Arzt erklärt, wie Corona-Kranke im Transport-Flugzeug intensiv versorgt werden

Plus Der Bundeswehr-Arzt Willi Schmidbauer ist bei den Corona-Flugtransporten dabei. Seiner Einschätzung nach ist die Lage in Deutschland "grenzwertig, aber noch beherrschbar".

Der Sanitätsdienst der Bundeswehr hat erst vor einem Monat Corona-Patienten aus Rumänien über den Luftweg nach Deutschland verlegt. Wie fühlt sich das für Sie und ihre Kollegen an, dass ihre Hilfe nun im eigenen Land gefordert ist?