EU-Kommissar Hahn über Europas Krisen: „Nichts ist mehr undenkbar“

Plus EU- Finanzkommissar Johannes Hahn erklärt, wie sich die Europäische Union verändern muss, und warum es in Brüssel dennoch oft nur langsam vorangeht.

Herr Hahn, Donald Trump sagt, dass er säumige Nato-Verbündete nicht mehr schützen würde, sollte er erneut amerikanischer Präsident werden – mehr noch, er würde Putin sogar zum Angriff auf säumige Beitragszahler in Europa einladen. Hat Europa diesen Weckruf verstanden?

Johannes Hahn: Das hat Europa schon während Trumps erster und hoffentlich einziger Amtsperiode verstanden. Es ist legitim, wenn Amerika seine Interessen verfolgt. Diese Interessen sind in weiten Teilen mit unseren identisch, aber eben nicht immer. Daher haben wir auf den Weckruf auch sofort reagiert. Zum Beispiel hat die EU jetzt das erste Mal ein ordentliches Verteidigungsbudget, das auf einen gemeinsamen Einkauf und eine gemeinsame Entwicklung in der Verteidigungspolitik abzielt.