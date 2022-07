Interview

vor 17 Min.

Kevin Kühnert: „400.000 Wohnungen sind möglich, wenn alle ihren Beitrag leisten“

Plus Obwohl SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert gut verdient, sucht er schon lange eine Bleibe. Im Interview erklärt er, warum das so ist und wie seine Partei auf dem Wohnungsmarkt für Besserung sorgen will.

Herr Kühnert, Sie haben zuletzt über Ihre Schwierigkeiten berichtet, eine Wohnung zu finden. Haben Sie inzwischen eine?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen