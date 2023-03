Netanjahus Justizreform steht auf der Kippe

Israels Rechtsregierung zeigt Wirkung. Ministerpräsident Netanjahu entlässt den Verteidigungsminister. Wird die Reform angesichts der Spaltung des Landes ausgesetzt?

Benjamin Netanjahu hat in den vergangenen drei Monaten, in denen er an der Spitze der rechtsreligiösen Koalition steht, das Land in eine tiefe Krise gesteuert. Mit seiner Justizreform hat der Ministerpräsident die wichtigsten Stützen zum Wanken gebracht: Die einheimische High-Tech-Industrie, den Sicherheitsapparat aus Militär und Geheimdienst und nicht zuletzt die Beziehungen zum wichtigsten Verbündeten.

"King Bibi", wie er einst genannt wurde, hatte vor elf Jahren die Bedeutung eines starken und unabhängigen Obersten Gerichtshof betont. Eine solche Institution mache den Unterschied zwischen Diktaturen und Demokratien aus, sagte Netanjahu damals. Doch nun versucht seine Koalitionsregierung, die Justiz in die Schranken zu weisen. Kritiker bezeichnen diesen Kurs als brandgefährlich. Da Israel nicht über eine Verfassung verfüge, ginge der Kompass für Recht und Unrecht verloren, Minderheit müssten zudem befürchten, ihren Schutz zu verlieren.

Immer mehr Soldaten verweigern den Gehorsam

Die Justizreform gefährde die Sicherheit Israels, warnte Verteidigungsminister Yoav Galant. Die Zahl der Soldaten und Offiziere, die keinem "Diktator" - gemeint ist Netanjahu - gehorchen wollen, sei beängstigend und nehme zu, fasste er die Meldungen zusammen, die sein Ministerium aus den Streitkräfte erreichen. Galant empfahl Netanjahu am Sonntag dringend, die Reformpläne aufs Eis zu legen, um die Krise zu entschärfen. Netanjahu reagierte umgehend mit der Entlassung des Verteidigungsministers. Kaum hatte sich diese Meldung am Sonntagabend verbreitet, strömten im ganzen Land erneut mehrere hunderttausend Demonstranten auf die Straße.

Am Montag versank das Land im Chaos. Demonstranten legten den Verkehr lahm, Krankenhäuser reduzierten ihren Dienst, Gewerkschaften, aber auch Arbeitgeber riefen zum Generalstreik auf. Am Montag entfaltete der Aufruf Wirkung: Auf dem Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv wurde der Flugbetrieb eingestellt, Geschäfte blieben geschlossen, sogar israelische Botschaften im Ausland machten dicht.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bei der wöchentlichen Kabinettssitzung. Zuletzt gab es auch aus der Regierung und seiner Likud-Partei Kritik an der Justizreform. Foto: Abir Sultan, Pool Epa, dpa

Netanjahu, der das Land in drei Amtszeitenwährend insgesamt 15 Jahren regiert hat, hat die Kontrolle über sein Land weitgehend verloren. Er stützt seine Koalition auf einen Block von ultra-religiösen und rechtsradikalen Parteien, die zusammen über mehr Einfluss verfügen, als die überwiegend laizistische Likud-Partei des Regierungschefs.

Verdacht der Korruption und Bestechung gegen Netanjahu

Netanjahu hat sich in eine politische Sackgasse manövriert: Nicht wenige seiner Bündnispartner wollen Israel mittelfristig zu einem Gottesstaat machen. Allerdings hat auch der Ministerpräsident selbst ein starkes Interesse daran, die Befugnisse der seiner Meinung nach linke Justiz-Elite zu beschneiden. Netanjahu muss sich wegen des Verdachts auf Korruption und Bestechung verantworten. Die Vorwürfe seien "konstruiert", sagt er und behauptet, dass es das Ziel der Richter sei, ihn zu stürzen. Die Justizreform hätte unter anderem zur Folge, dass die Regierung die vollständige Kontrolle über die Nominierung der Richter am Obersten Gerichtshof erlangt. Das würde der Regierung eine kaum zu kontrollierende Macht verleihen. Netanjahu wäre - falls er tatsächlich verurteilt werden würde - vor einer Gefängnisstrafe sicher.

Am Anfang seiner Karriere galt "Bibi" noch als effektiver Modernisierer des Landes. Dass die Wirtschaft jetzt eine High-Tech-Weltmacht ist, ist nicht zuletzt seiner damaligen Liberalisierungspolitik zu verdanken. Doch der heutige Ministerpräsident sei nicht der Netanjahu, dem er früher gedient habe, sagt der ehemalige Mossad-Chef Efraim Halevy. Früher sei Netanjahu stets "sehr vorsichtig", ja sogar "zögerlich" gewesen. Er habe Risiken gescheut. So habe er zum Beispiel nichts von Plänen wissen wollen, iranische Atomanlagen anzugreifen, sagt sein ehemaliger Sicherheitsberater. Dass derselbe Politiker nun Israels Wohlstand und Standportqualitäten aufs Spiel setze, sei für ihn völlig unverständlich.

Netanjahu lässt frühere Führungsqualitäten heute vermissen

Netanjahu lässt Führungsqualitäten, die ihn früher ausgezeichnet haben, heute vermissen. So reiste er an den vergangenen Wochenenden nach Paris, Rom, Berlin und London, anstatt sich in Israel den Demonstranten zu stellen. Doch der wachsenden Kritik an den Reformplänen konnte er im Ausland nicht entkommen. Nicht zuletzt aus Washington kommen sehr kritische Töne. Dort wird ganz offen die Befürchtung geäußert, dass Israels Demokratie in Gefahr sei.

Auch die Wirtschaft leidet unter dem Kurs der Regierung. Viele High-Tech-Unternehmer suchen nach neuen Standorten, weil sie eine Aushöhlung der Rechtssicherheit fürchten. Das Vertrauen ist angeschlagen. Die Landeswährung hat stark an Wert verloren, die Banken registrieren eine Kapitalflucht, die in den letzten Wochen derart zugenommen hat, dass die Zentralbank regelmäßige Berichte über die Transfers ins Ausland anfordert.