Berufsfeuerwehr Frankfurt feiert 150-jähriges Bestehen

Die Berufsfeuerwehr Frankfurt feiert in diesem Jahr 150-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass veranstaltet sie am Samstag (28.9.) den «Tag des Selbstschutzes» auf dem Römerberg in der Innenstadt. Besucherinnen und Besucher sollen sich dort beispielsweise über den Bevölkerungsschutz und Krisenvorsorge informieren können. Sie können auch Informationen erhalten, wie sie sich gut auf Notsituationen vorbereiten können. Geplant sind außerdem eine Fahrzeugausstellung sowie eine historische Eimerkette vom Justiziabrunnen bis zum Dom - zur Erinnerung daran, wie früher gelöscht werden musste. Die Berufsfeuerwehr Frankfurt ist mit ihren zwölf Wachen die größte Berufsfeuerwehr des Landes Hessen.

Berufsfeuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Frankfurt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hessen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis